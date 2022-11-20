CI слот: да
Автоматическая настройка: да
HDMI вход: 3
Время отклика пикселя: 9.5
RCA вход: нет
RCA выход: нет
SCART вход: да
USB вход: 2
VGA вход: да
Диагональ экрана: 50 "
Воспроизведение аудио: m4a, AC3, MP3, AAC, PCM
Воспроизведение видео: mkv, mp4, avi, mov, mpg, ts, dat, vob / H.264, H.263, XviD, MPEG4 SP/ASP, MPEG2, MPEG1, MJPEG, HEVC
Контрастность: 5000:1
Воспроизведение с USB: да
Макс. Угол обзора по горизонтали/вертикали: 178/178
Габаритные размеры без подставки: 1122x657x83 (ВхШхГ) мм
Габаритные размеры с подставкой: 1122x688x224 (ВхШхГ) мм
Разрешение экрана: 1920х1080 (Full HD)
Спутниковый тюнер: да
Напряжение: 100-240V
Мощность: 0.092 кВт
Тип экрана: LED
Мощность динамиков: 2x8 Вт
Формат экрана: 16:9
Цветовая система: PAL, SECAM, BG, DK, I
Отключение при отсутствии сигнала: да
Цифровой ТВ тюнер: да
Поддержка других форматов: JPEG, BMP, PNG
Яркость: 320 cd/m2
Размер крепления под кронштейн: 200х100
Разьем HeadPhone Jack 3: да 5mm
Режим "Защита от детей": да
Режим "Синий экран": Array
Таймер на включение/выключение: нет/да
Тип звука: стерео
Цвет: Черный
Функция записи на USB: да
Кресло руководителя TopChairs Alpha, черное
Кресло руководителя TopChairs President, черное
Стул Берген
Стул Хадсон
Кресло руководителя TopChairs Royal, черное
Кресло руководителя TopChairs Ultra, черное
Кресло руководителя TopChairs Force, коричневое
Стул Marratxí, небесный
Столешница МДФ, 900x900x19, квадрат
Столешница МДФ, 800x800x19, круг
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