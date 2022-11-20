CI слот: да
Автоматическая настройка: да
HDMI вход: 3
Время отклика пикселя: 6.5
RCA вход: да
RCA выход: да
SCART вход: да
USB вход: да
VGA вход: да
Диагональ экрана: 32 "
Воспроизведение аудио: MP3, WMA, M4A, AAC.
Воспроизведение видео: AVI, VOB, MPG, MP4, MKV, RMVB, H.264
Контрастность: 5000:1
Воспроизведение с USB: да
Макс. Угол обзора по горизонтали/вертикали: 178/178
Габаритные размеры без подставки: 427х732х63 (ВхШхГ) мм
Габаритные размеры с подставкой: 486х732х200 (ВхШхГ) мм
Прогрессивная развертка: да
Разрешение экрана: 1366x768 (HD Ready)
Спутниковый тюнер: да
Напряжение: 100-240V
Мощность: 0.056 кВт
Тип экрана: LED
Точная настройка: да
Мощность динамиков: 2х10 Вт
Формат экрана: 16:9
Цветовая система: PAL, SECAM.
Отключение при отсутствии сигнала: да
Цифровой ТВ тюнер: да
Поддержка других форматов: JPG, JPEG, BMP, PNG, TXT.
Яркость: 300 cd/m2
Размер крепления под кронштейн: 100x200
Разьем HeadPhone Jack 3: да 5mm
Режим "Защита от детей": да
Режим "Синий экран": Array
Таймер на включение/выключение: нет/д
Тип звука: стерео
Функция записи на USB: да
Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная
Стул Хит 20мм, золото, ромб синий
Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой
Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый. Плотный поролон
Табурет Виньетка 3
Табурет Прима 2
Стул медицинский Денвер 20 мм, белый кожзам
Подвесной светильник Ulana
Подвесной светильник Grace бронза
Подвесной светильник Sherborn №1
Телевизор SHIVAKI STV-40LED17
Телевизор SHIVAKI STV-40LED14
Телевизор SHIVAKI STV-43LED14
Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP43L32T2C
Коммерческий телевизор LG 32LV300C
Коммерческий телевизор LG 32LV340C
Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP50L31T2C
Телевизор с гостиничным режимом LG 32LU341H
Коммерческий телевизор LG 43LV300C
Телевизор с гостиничным режимом LG 32LV761H