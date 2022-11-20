CI слот: да
Автоматическая настройка: да
HDMI вход: 3
Время отклика пикселя: 8.5
RCA вход: да
RCA выход: да
SCART вход: да
USB вход: да
VGA вход: да
Диагональ экрана: 40 "
Воспроизведение аудио: MP3, WMA, M4A, AAC.
Воспроизведение видео: AVI, VOB, MPG, MP4, MKV, RMVB, H.264
Контрастность: 5000:1
Воспроизведение с USB: да
Макс. Угол обзора по горизонтали/вертикали: 178/178
Габаритные размеры без подставки: 516х909х70 (ВхШхГ) мм
Габаритные размеры с подставкой: 561х909х210 (ВхШхГ) мм
Прогрессивная развертка: да
Разрешение экрана: 1920х1080 (Full HD)
Спутниковый тюнер: да
Напряжение: 100-240V
Тип экрана: LED
Точная настройка: да
Мощность динамиков: 2х10 Вт
Формат экрана: 16:9
Цветовая система: PAL, SECAM.
Отключение при отсутствии сигнала: да
Цифровой ТВ тюнер: да
Поддержка других форматов: JPG, JPEG, BMP, PNG, TXT.
Яркость: 350 cd/m2
Размер крепления под кронштейн: 200х200
Разьем HeadPhone Jack 3: да 5mm
Режим "Защита от детей": да
Режим "Синий экран": Array
Таймер на включение/выключение: нет/да
Тип звука: стерео
Функция записи на USB: да
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