CI слот: да
Автоматическая настройка: да
HDMI вход: 3
Время отклика пикселя: 8.5
RCA вход: да
RCA выход: да
SCART вход: да
USB вход: 1
VGA вход: да
Диагональ экрана: 40 "
Воспроизведение аудио: MP3, WMA, M4A, AAC.
Воспроизведение видео: AVI, VOB, MPG, MP4, MKV, RMVB, H.264
Контрастность: 1200:1
Воспроизведение с USB: да
Макс. Угол обзора по горизонтали/вертикали: 178/178
Габаритные размеры без подставки: 550х929х82 (ВхШхГ) мм
Габаритные размеры с подставкой: 602х929х200 (ВхШхГ) мм
Прогрессивная развертка: да
Разрешение экрана: 1920х1080 (Full HD)
Спутниковый тюнер: да
Напряжение: 100-240V
Мощность: 0.07 кВт
Тип экрана: LED
Точная настройка: да
Мощность динамиков: 2x8 Вт
Формат экрана: 16:9
Цветовая система: PAL, SECAM.
Отключение при отсутствии сигнала: да
Цифровой ТВ тюнер: DVB-T2/T/C
Поддержка других форматов: JPG, JPEG, BMP, PNG, TXT.
Яркость: 250 cd/m2
Размер крепления под кронштейн: 200х200
Разьем HeadPhone Jack 3: да 5mm
Режим "Защита от детей": да
Режим "Синий экран": Array
Таймер на включение/выключение: нет/да
Тип звука: стерео
Функция записи на USB: да
Стул обеденный Венеция 2
Стул обеденный Хельга
Стул обеденный Венеция
Стул обеденный Венеция с подлокотниками
Стул обеденный Классика
Стул прозрачный X-Treme S
Стул прозрачный Igloo
Кресло прозрачное Opal Wox Iroko
Кресло пластиковое Opal ML
Кресло прозрачное Flora
Телевизор SHIVAKI STV-43LED14
Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP43L32T2C
Коммерческий телевизор LG 32LV300C
Коммерческий телевизор LG 32LV340C
Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP50L31T2C
Телевизор с гостиничным режимом LG 32LU341H
Коммерческий телевизор LG 43LV300C
Телевизор с гостиничным режимом LG 32LV761H
Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L31T2C
Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L31T2SC