Телевизор SHIVAKI STV-43LED14

7 оценок

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Телевизор SHIVAKI STV-43LED14

4.7
35 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

CI слот: да

Автоматическая настройка: да

HDMI вход: 3

Время отклика пикселя: 8.5

RCA вход: да

RCA выход: да

SCART вход: да

USB вход: да

VGA вход: да

Диагональ экрана: 43 "

Воспроизведение аудио: MP3, WMA, M4A, AAC.

Воспроизведение видео: AVI, VOB, MPG, MP4, MKV, RMVB, H.264

Контрастность: 5000:1

Воспроизведение с USB: да

Макс. Угол обзора по горизонтали/вертикали: 176/176

Габаритные размеры без подставки: 560,4х968,1х71,7 (ВхШхГ) мм

Габаритные размеры с подставкой: 606х968,1х212 (ВхШхГ) мм

Прогрессивная развертка: да

Разрешение экрана: 1920х1080 (Full HD)

Спутниковый тюнер: да

Напряжение: 100-240V

Мощность: 0.08 кВт

Тип экрана: LED

Точная настройка: да

Мощность динамиков: 2х10 Вт

Формат экрана: 16:9

Цветовая система: PAL, SECAM.

Отключение при отсутствии сигнала: да

Цифровой ТВ тюнер: да

Поддержка других форматов: JPG, JPEG, BMP, PNG, TXT.

Яркость: 250 cd/m2

Размер крепления под кронштейн: 200х200

Разьем HeadPhone Jack 3: да 5mm

Режим "Защита от детей": да

Режим "Синий экран": Array

Таймер на включение/выключение: нет/да

Тип звука: стерео

Функция записи на USB: да

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