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Тележка для багажа ПК/ТМ01.2 - фото 1

Тележка для багажа ПК/ТМ01.2

13 оценок
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Тележка для багажа ПК/ТМ04.1
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Тележка для багажа ПК/ТМ04.1

Характеристики товара

Описание

Тележка для багажа с 2-мя поручнями. Тележка полностью сварная. Платформа тележки покрыта ковролином в малым ворсом бордового, синего цветов. Поручни выполнены из зеркальной нержавеющей трубы. На тележку установлены пневмоколеса с надувной камерой диаметром 210мм. Колеса удобны для использования по уличным дорожкам, сглаживают неровности. Колесо имеет протектор черного цвета и красный металлический обод.

Размер67х114х97(В)
объем товара (м3)0.7
вес, кг.35

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Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Ширина670 мм
  • Длина1140 мм
  • Вес35 кг
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