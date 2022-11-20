Характеристики товара
Описание
Тележка для багажа с 2-мя поручнями. Тележка полностью сварная. Платформа тележки покрыта ковролином в малым ворсом бордового, синего цветов. Поручни выполнены из зеркальной нержавеющей трубы. На тележку установлены пневмоколеса с надувной камерой диаметром 210мм. Колеса удобны для использования по уличным дорожкам, сглаживают неровности. Колесо имеет протектор черного цвета и красный металлический обод.
Размер67х114х97(В)
объем товара (м3)0.7
вес, кг.35
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Ширина670 мм
- Длина1140 мм
- Вес35 кг