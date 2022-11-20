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Тележка для багажа ПК/ТМ04.1 - фото 1

Тележка для багажа ПК/ТМ04.1

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Характеристики товара

Описание

Тележка для багажа с каркасом из нержавеющей стали. На тележку установлены пневмоколеса с надувной камерой диаметром 210мм. Колеса удобны для использования по уличным дорожкам, сглаживают неровности. Колесо имеет протектор черного цвета и красный металлический обод. Тележка полностью сварная. Платформа тележки покрыта ковролином в малым ворсом бордового, синего цветов. Поручни выполнены из зеркальной нержавеющей трубы.

Размер64х104х180
объем товара (м3)1.2
вес, кг.35

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Основные характеристики

  • Высота1800 мм
  • Ширина640 мм
  • Длина1040 мм
  • Вес35 кг
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