Характеристики товара
Описание
Тележка для багажа с каркасом из нержавеющей стали. На тележку установлены пневмоколеса с надувной камерой диаметром 210мм. Колеса удобны для использования по уличным дорожкам, сглаживают неровности. Колесо имеет протектор черного цвета и красный металлический обод. Тележка полностью сварная. Платформа тележки покрыта ковролином в малым ворсом бордового, синего цветов. Поручни выполнены из зеркальной нержавеющей трубы.
Размер64х104х180(В)
объем товара (м3)1.2
вес, кг.35
Основные характеристики
- Высота1800 мм
- Ширина640 мм
- Длина1040 мм
- Вес35 кг