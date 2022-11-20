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Тележка для багажа ПК/ТМ05 - фото 1

Тележка для багажа ПК/ТМ05

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для багажа с каркасом из нержавеющей стали. Тележка полностью сварная. Платформа тележки покрыта ковролином в малым ворсом бордового, синего цветов. Поручни выполнены из зеркальной нержавеющей трубы. Тележку можно неоднократно реставрировать (обновлять ковровое покрытие, полировать, менять колеса).На тележку установлены пневмоколеса с надувной камерой диаметром 210мм. Колеса удобны для использования по уличным дорожкам, сглаживают неровности. Колесо имеет протектор черного цвета и красный металлический обод.

Размер560x830x1230
объем товара (м3)0.25
вес, кг.10

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина320 мм
  • Длина560 мм
  • Вес10 кг
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