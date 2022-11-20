Характеристики товара
Описание
Тележка для багажа с каркасом из нержавеющей стали. Тележка полностью сварная. Платформа тележки покрыта ковролином в малым ворсом бордового, синего цветов. Поручни выполнены из зеркальной нержавеющей трубы. Тележку можно неоднократно реставрировать (обновлять ковровое покрытие, полировать, менять колеса).На тележку установлены пневмоколеса с надувной камерой диаметром 210мм. Колеса удобны для использования по уличным дорожкам, сглаживают неровности. Колесо имеет протектор черного цвета и красный металлический обод.
Размер560x830x1230
объем товара (м3)0.25
вес, кг.10
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина320 мм
- Длина560 мм
- Вес10 кг