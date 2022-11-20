Тележка для белья МТ01

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Тележка для белья МТ01

4.4
8 790 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Тележка для белья МТ07.1
Тележка для белья МТ07.1
Следующий Тележка для белья МТ02
Тележка для белья МТ02

Характеристики товара

Описание

Каркас тележки изготовлен из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием для хранения и перевозки белья.

Длина полки 50 см, расстояние между полками 25 см.

Корзина для сбора грязного белья закрыта со всех сторон металлической сеткой из проволоки 4 мм, с ячейками размером 5х5 см.

Колеса все поворотные, резина не оставляет следов на полу, одно колесо оборудовано тормозом. Тележка усиленная, сварная.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Длина1000 мм
  • Ширина500 мм

С этим товаром покупают

Кресло СтепНастоящее фото товара Кресло Степ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
13

Кресло Степ

Стул Oden оливковый x2Настоящее фото товара Стул Oden оливковый x2, произведённого компанией ChiedoCover
от7 98021
9 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Oden оливковый x2

Настоящее фото товара Радиусная стойка ресепшн черная Modest, произведённого компанией ChiedoCover
126 840
9

Радиусная стойка ресепшн черная Modest

Стул MOLLY олива темнаяНастоящее фото товара Стул MOLLY олива темная, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена
13

Стул MOLLY олива темная

Настоящее фото товара Подвесная люстра Mckenna, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена
8

Подвесная люстра Mckenna

Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Город» 2 секции (2 х 26л), произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена
14

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 2 секции (2 х 26л)

Диван Milano 3-х местныйНастоящее фото товара Диван Milano 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
156 090
15

Диван Milano 3-х местный

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Тележка для белья МТ03, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
8

Тележка для белья МТ03