Каркас тележки изготовлен из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием для хранения и перевозки белья.
Длина полки 50 см, расстояние между полками 25 см.
Корзина для сбора грязного белья закрыта со всех сторон металлической сеткой из проволоки 4 мм, с ячейками размером 5х5 см.
Колеса все поворотные, резина не оставляет следов на полу, одно колесо оборудовано тормозом. Тележка усиленная, сварная.
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