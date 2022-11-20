Тележка для белья МТ03

8 оценок

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Тележка для белья МТ03

4.2
8 790 ₽
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Тележка для белья МТ02
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Тележка для белья МТ07.1

Характеристики товара

Описание

Каркас тележки изготовлен из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием для хранения и перевозки белья.

Длина полки 50 см, расстояние между полками 25 см.

Корзина для сбора грязного белья закрыта со всех сторон металлической сеткой из проволоки 4 мм, с ячейками размером 5х5 см.

Колеса все поворотные, резина не оставляет следов на полу, одно колесо оборудовано тормозом. Тележка усиленная, сварная.

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Длина1000 мм
  • Ширина500 мм

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