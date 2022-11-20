Тележка для сбора и хранения белья с мешком из водонепроницаемой ткани, изготовлена из металлической мебельной трубы с порошковым покрытием на полимерной основе.
Длина полки 50 см, расстояние между полками 65 см.
Колеса диаметром 100 мм, все поворотные, резина не оставляет следов на полу, одно колесо оборудовано тормозом.
Тележка усиленная, сварная.
Тележка МТ15
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