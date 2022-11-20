Тележка для белья МТ08

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Тележка для белья МТ08

4.9
9 790 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27
Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27
Следующий Тележка МТ13
Тележка МТ13

Характеристики товара

Описание

Тележка для сбора и хранения белья с мешком из водонепроницаемой ткани, изготовлена из металлической мебельной трубы с порошковым покрытием на полимерной основе.

Длина полки 50 см, расстояние между полками 65 см.

Колеса диаметром 100 мм, все поворотные, резина не оставляет следов на полу, одно колесо оборудовано тормозом.

Тележка усиленная, сварная.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Длина800 мм
  • Ширина500 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Секция стульев 01, произведённого компанией ChiedoCover
29 990
Оптовая цена
9

Секция стульев 01

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-4

Стул Изо ТНастоящее фото товара Стул Изо Т, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
5

Стул Изо Т

Стол обеденный КенморНастоящее фото товара Стол обеденный Кенмор, произведённого компанией ChiedoCover
от64 890
Оптовая цена
12

Стол обеденный Кенмор

Настоящее фото товара Стул пластиковый Mindy, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
15

Стул пластиковый Mindy

Настоящее фото товара Кресло Призма, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
Оптовая цена
9

Кресло Призма

Кресло Raymond, серо-розовыйНастоящее фото товара Кресло Raymond, серо-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 900
Оптовая цена
12

Кресло Raymond, серо-розовый

Другие товары из раздела тележки для горничных оптом

Настоящее фото товара Тележка МТ15, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена
15

Тележка МТ15

Настоящее фото товара Тележка для горничной с мешками и полками, произведённого компанией ChiedoCover
30 990
Оптовая цена
11

Тележка для горничной с мешками и полками

Настоящее фото товара Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
13

Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л

Настоящее фото товара Тележка для горничных универсальная с полками из МДФ, каркас из нержавейки, произведённого компанией ChiedoCover
от26 400
Оптовая цена
10

Тележка для горничных универсальная с полками из МДФ, каркас из нержавейки

Настоящее фото товара Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная, произведённого компанией ChiedoCover
от23 490
Оптовая цена
7

Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная

Настоящее фото товара Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная светлая, произведённого компанией ChiedoCover
от23 490
Оптовая цена
9

Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная светлая

Настоящее фото товара Тележка для белья с полками из МДФ и закрывающимися дверцами с замком, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена
10

Тележка для белья с полками из МДФ и закрывающимися дверцами с замком

Настоящее фото товара Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л светлая, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
Оптовая цена
6

Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л светлая

Настоящее фото товара Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками, произведённого компанией ChiedoCover
от32 290
Оптовая цена
5

Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками

Настоящее фото товара Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена
13

Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками, пластик