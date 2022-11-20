Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1300 мм
- Ширина550 мм
- Глубина1400 мм
- Вес45 кг
- Материалметалл
Тележка для горничных с полками и 2-мя желтыми мешками
Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками, серая
Тележка для уборки, ТУ-1
Тележка для уборки, ТУ-5.1
Ведро на колесах 1х20L с отжимом компакт, ТУ-9.1
Тележка одноведёрная 1x25л, с отжимом,ручкой и сеткой на хромированной раме, ТУ-9.2
Тележка двухведёрная металл 2x23 L с отжимом, ТУ-9.3
Тележка двухведерная 2Х17 металл/хром, с отжимом, сеткой и держателем для мешка на 120л, ТУ-9.4
Тележка многофункциональная универсальная, ТУ-9.7
Тележка для уборки, ПО ТУ 1
Тележка для стопируемых стульев
Тележка Рум 2, для рум-сервиса, круглая
Тележка Рум 4, для рум-сервиса, под термобокс
Тележка Рум 6 для рум-сервиса, под термобокс
Тележка-стойка Рум 5, для рум-сервиса
Тележка-стойка Рум 7, для рум-сервиса
Стол Слуга круглый
Педикюрное кресло ММКП-3 трехмоторное
Комод Маяно
Контейнер для мусора 660 литров