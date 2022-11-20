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Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками

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Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л светлая

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1300 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина1400 мм
  • Вес45 кг
  • Материалметалл

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