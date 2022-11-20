Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота990 мм
- Ширина540 мм
- Глубина1500 мм
- Вес38 кг
- Материалпластик
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