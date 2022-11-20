Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками, пластик

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Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота990 мм
  • Ширина540 мм
  • Глубина1500 мм
  • Вес38 кг
  • Материалпластик

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