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Тележка для горничных с полками и 2-мя желтыми мешками - фото 1

Тележка для горничных с полками и 2-мя желтыми мешками

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1120 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина1420 мм
  • Вес38 кг
  • Материалпластик

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