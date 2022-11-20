Тележка для прачечной с мешком для сбора использованного белья объемом 240 л. Каркас тележки выполнен из нержавеющей трубы с зеркальным покрытием. Колеса все поворотные, резина не оставляет следов на полу, одно колесо оснащено тормозом. Тележка усиленная, полностью сварная
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП28.1
Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27.1
Тележка внутрикорпусная верхней корзиной и полкой ПК/ТП34
Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27.4
Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27
Тележка для горничной с мешками и полками
Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л
Тележка для горничных универсальная с полками из МДФ, каркас из нержавейки
Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная
Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная светлая