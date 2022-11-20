Тележка для горничных универсальная из нержавейки ПК/ТП22.11

7 оценок

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Тележка для горничных универсальная из нержавейки ПК/ТП22.11

4.1
11 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Тележка для прачечной с мешком для сбора использованного белья объемом 240 л. Каркас тележки выполнен из нержавеющей трубы с зеркальным покрытием. Колеса все поворотные, резина не оставляет следов на полу, одно колесо оснащено тормозом. Тележка усиленная, полностью сварная

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Длина800 мм
  • Высота950 мм
  • Вес20 кг

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