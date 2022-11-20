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Тележка для хранения SC-7, хром - фото 1Тележка для хранения SC-7, хром - фото 2

Тележка для хранения SC-7, хром

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Ширина390 мм
  • Длина630 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Страна изготовленияТайвань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки5.70 кг

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