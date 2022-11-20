Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота650 мм
- Ширина390 мм
- Длина630 мм
- Материалметалл, пластик
- Страна изготовленияТайвань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки5.70 кг
Стол Миллер 140
Стол Миллер 160
Стол Лофт-1
Стол Лофт-3
Стол Лофт-4
Стол Лофт-5
Стол Лофт-7
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркас
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок светло-серый
Куверт на 3 прибора Ричард, белая ветка
Куверт на 3 прибора Мати, вензель бирюза-золото
Куверт на 3 прибора Журавинка, вензель шампань
Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь васильковый
Куверт на 2 прибора Журавинка, гладь белая
Куверт на 2 прибора Ричард, ветка белая
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло