Тележка для муки ТО47

9 оценок

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Тележка для муки ТО47

4.3
14 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Тележка изготовлена из пищевой нержавеющей стали.

Размеры бака - 800х500х450 мм. В комплект тележки входит крышка из нержавеющей стали.

Конструкция установлена на 4 поворотных колеса, два из которых оборудованы тормозом.

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Длина800 мм
  • Ширина500 мм
  • Вес15 кг

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