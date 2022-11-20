Тележка изготовлена из пищевой нержавеющей стали.
Размеры бака - 800х500х450 мм. В комплект тележки входит крышка из нержавеющей стали.
Конструкция установлена на 4 поворотных колеса, два из которых оборудованы тормозом.
Полотенце для официанта, х/б
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый
Ручник впитывающий, черный
Ручник впитывающий, белый
Ручник официанта, желтый
Ручник впитывающий
Ручник впитывающий, синий
Тележка для официанта из нержавеющей стали ТО40
Тележка для официанта из нержавеющей стали ТО41
Тележка для официанта из нержавеющей стали для сбора посуды ТО77
Тележка для транспортировки пищи МТ12
Тележка официанта из нержавеющей стали ТН11
Тележка официанта из нержавеющей стали ТН12
Тележка официанта из нержавеющей стали с дополнительным бортиком ТО21.1
Тележка официанта из нержавеющей стали ТО22