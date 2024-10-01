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Тележка для официанта из нержавеющей стали Pam - фото 1

Тележка для официанта из нержавеющей стали Pam

Артикул: CH-022-709
33 оценки
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Характеристики товара

Описание

Тележка для официантов с 3-мя полками. Каркас тележки изготовлен из квадратной матовой нержавеющей трубы. Мощные колеса диам.100 изготовлены из серой резины (не оставляют следов на полу), все поворотные, одно колесо с тормозом. Глубина поддонов 3см.

Размер 55х95х90(В)
объем товара (м3 0.4
вес, кг 13

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина950 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота900 мм
  • Вес13 кг
  • Цветсерый, серебряный

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