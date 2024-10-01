Характеристики товара
Описание
Тележка для официантов с 3-мя полками. Каркас тележки изготовлен из квадратной матовой нержавеющей трубы. Мощные колеса диам.100 изготовлены из серой резины (не оставляют следов на полу), все поворотные, одно колесо с тормозом. Глубина поддонов 3см.
Размер 55х95х90(В)
объем товара (м3 0.4
вес, кг 13
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина950 мм
- Глубина550 мм
- Высота900 мм
- Вес13 кг
- Цветсерый, серебряный