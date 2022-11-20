Тележка официанта с 3-мя полками глубиной 3 см.
Каркас сделан из квадратной матовой нержавеющей трубы.
Усиленные колеса диаметром 100 мм все поворотные, резина серого цвета не оставляет следов на полу, одно колесо оборудовано тормозом.
Тележка для транспортировки пищи МТ12
Тележка официанта из нержавеющей стали ТН11
Тележка официанта из нержавеющей стали ТН12
Тележка официанта из нержавеющей стали с дополнительным бортиком ТО21.1
Тележка официанта из нержавеющей стали ТО22
Тележка официанта из нержавеющей стали ТО27
Тележка официанта из нержавеющей стали ТО30
Тележка официанта из нержавеющей стали ТО29