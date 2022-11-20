Тележка официанта с 3-мя полками глубиной 3 см.
Каркас сделан из квадратной матовой нержавеющей трубы.
Усиленные колеса диаметром 100 мм все поворотные, резина серого цвета не оставляет следов на полу, одно колесо оборудовано тормозом.
Полотенце для официанта, лен
Полотенце для официанта, скатертная ткань, зеленый
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый
Ручник официанта, черный
Ручник официанта, белый
Ручник впитывающий
Ручник впитывающий, красный
Тележка для официанта из нержавеющей стали ТО41
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Тележка для транспортировки пищи МТ12
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Тележка официанта из нержавеющей стали ТО27