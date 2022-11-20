Характеристики товара
Описание
Тележка для сбора грязного белья с мешком на 240л. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. При отправке на дальние расстояния для уменьшения объема возможно изготовление разборной модели с болтовым креплением.
Загрузочная масса сухого белья, кг 26
Объем, л 240
Максимальная грузоподъемность, кг 80
Масса, кг, не более 12
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 800
ширина 550
высота 950
Размер 55х80х95(В)
объем товара (м3) 0.35
вес, кг 12
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Ширина550 мм
- Глубина800 мм
- Вес12 кг