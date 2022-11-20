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Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.4

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Характеристики товара

Описание

Корпус металл, полимерное покрытие. Тележка для сбора белья, мешок 240л., мешок на 110л.

Размер55х90х105(В)
объем товара (м3)0.4
вес, кг.13

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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина900 мм
  • Вес13 кг

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