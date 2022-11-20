Характеристики товара
Описание
Корпус металл, полимерное покрытие. Тележка для сбора белья, мешок 240л., мешок на 110л.
Размер55х90х105(В)
объем товара (м3)0.4
вес, кг.13
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Ширина550 мм
- Глубина900 мм
- Вес13 кг
Корпус металл, полимерное покрытие. Тележка для сбора белья, мешок 240л., мешок на 110л.
Размер55х90х105(В)
объем товара (м3)0.4
вес, кг.13
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