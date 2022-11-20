Характеристики товара
Описание
Тележка для сбора грязного белья с мешком на 120л. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.
Загрузочная масса сухого белья, кг 13
Объем, л 120
Максимальная грузоподъемность, кг 50
Масса, кг, не более 10
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 450
ширина 550
высота 950
Размер55х45х95(В)
объем товара (м3)0.25
вес, кг.10
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Ширина450 мм
- Глубина550 мм
- Вес10 кг