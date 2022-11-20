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Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16

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Характеристики товара

Описание

Тележка для сбора грязного белья с двумя мешками на 120л. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.


Загрузочная масса сухого белья, кг 26
Объем, л 240
Максимальная грузоподъемность, кг 80
Масса, кг, не более 13
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 800
ширина 550
высота 950

Размер55х90х95(В)
объем товара (м3)0.4
вес, кг.13

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина800 мм
  • Вес13 кг

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