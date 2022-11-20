Характеристики товара
Описание
Тележка для сбора грязного белья с двумя мешками на 120л. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.
Загрузочная масса сухого белья, кг 26
Объем, л 240
Максимальная грузоподъемность, кг 80
Масса, кг, не более 18
Размер: 55х90х95(В)
объем товара (м3): 0.5
вес, кг:18
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Ширина550 мм
- Глубина900 мм
- Вес18 кг
- Объем240 мл
- Максимальная нагрузка80 кг
- Страна изготовленияРоссия