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Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 17.4

7 оценок

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Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 30

Характеристики товара

Описание

Тележка для белья с открывающейся передней и верхней стенкой. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, диаметр 160мм. Тележка полностью сварная.


Загрузочная масса сухого белья, кг 45
Объем, л 350
Максимальная грузоподъемность, кг 150
Масса, кг, не более 25
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 800
ширина 550
высота 1000

Размер55х80х100(В)
объем товара (м3)0.45
вес, кг.25

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина800 мм
  • Вес25 кг

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