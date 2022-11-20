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Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 70

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Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16.3

Характеристики товара

Описание

Изделие из нержавеющей стали. Может применяться в качестве:
подставки для мусора
тележки для белья
в зависимости от потребности.

Тележка поставляется с мешком, изготовленным из водонепроницаемой ткани (для использования для сбора грязного белья). Или без многоразового мешка (если тележку планируется использовать с одноразовыми мешками для мусора).
Каркас представляет собой конструкцию из круглых нержавеющих труб 25х1,5мм., соединенных сваркой. К основанию каркаса прикреплены колесные опоры диаметром 50 или 75 мм. Основание подставки под мешком изготовлено из нержавеющей трубы диаметром 10 или 12 мм.
Вместительная, очень удобная, не требующая много места при хранении. Может применяться во многих отраслях: для прачечных, больниц, спортклубов, гостиниц, швейной промышленности и почтовых отделений. Все мешки съемные.

Размер50х60х85(В)
объем товара (м3)0.3
вес, кг.12

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес12 кг

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