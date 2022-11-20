Тележка-стеллаж для хранения и транспортировки белья с 3-мя стеллажами. Цельносварная конструкция изготовлена из нержавеющей стали. Максимальная нагрузка на стеллаж до 100 кг. Дополнительно возможно изготовление усиленных стеллажей. Колеса все поворотные, резина не оставляет следов на полу, одно колесо оснащено тормозом. Тележка усиленная, полностью сварная
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП21.2
Тележка-стеллаж для прачечной ПК/ТП21.3
Тележка-стеллаж для прачечной ПК/ТП21.4
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП127
Тележка для горничных универсальная из нержавейки ПК/ТП22.11
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП28.11
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП28.1
Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27.1
Тележка внутрикорпусная верхней корзиной и полкой ПК/ТП34
Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27.4