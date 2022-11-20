Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП020.1

12 оценок

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Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП020.1

4.9
16 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Тележка-стеллаж для хранения и транспортировки белья с 3-мя стеллажами. Цельносварная конструкция изготовлена из нержавеющей стали. Максимальная нагрузка на стеллаж до 100 кг. Дополнительно возможно изготовление усиленных стеллажей. Колеса все поворотные, резина не оставляет следов на полу, одно колесо оснащено тормозом. Тележка усиленная, полностью сварная

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Длина1200 мм
  • Высота1600 мм
  • Вес30 кг
  • Допустимая нагрузка100 кг

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