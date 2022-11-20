Не герметичная тележка-бак для белья изготовлена из нержавеющей стали объемом 300 л. Каркас конструкции изготовлен из нержавеющей трубы. Грузоподъемность 150 кг. Две пары колес разного диаметра: 2 неповоротные диаметром 300 мм и 2 колеса поворотные и оснащенные тормозом колеса диаметром 100 мм
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП28.11
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП28.1
Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27.1
Тележка внутрикорпусная верхней корзиной и полкой ПК/ТП34
Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27.4
Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27
Тележка для горничной с мешками и полками
Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л
Тележка для горничных универсальная с полками из МДФ, каркас из нержавейки
Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная