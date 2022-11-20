Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП127

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Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП127

4.7
24 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Не герметичная тележка-бак для белья изготовлена из нержавеющей стали объемом 300 л. Каркас конструкции изготовлен из нержавеющей трубы. Грузоподъемность 150 кг. Две пары колес разного диаметра: 2 неповоротные диаметром 300 мм и 2 колеса поворотные и оснащенные тормозом колеса диаметром 100 мм

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Длина500 мм
  • Высота980 мм
  • Вес35 кг
  • Допустимая нагрузка150 кг

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