Стеллаж оборудован двумя дверцами, средняя полка откидная, изготовлена из нержавеющей стали отличного качества. Дверцы для удобства открываются в разные стороны, внутренний стеллаж откидывается вверх. Стеллаж оборудован четырьмя колесами диаметром 100 мм
Тележка-стеллаж для прачечной ПК/ТП21.4
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП127
Тележка для горничных универсальная из нержавейки ПК/ТП22.11
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП28.11
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП28.1
Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27.1
Тележка внутрикорпусная верхней корзиной и полкой ПК/ТП34
Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27.4
Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27
Тележка для горничной с мешками и полками