Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП21.2

12 оценок

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Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП21.2

4.6
22 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стеллаж оборудован двумя дверцами, средняя полка откидная, изготовлена из нержавеющей стали отличного качества. Дверцы для удобства открываются в разные стороны, внутренний стеллаж откидывается вверх. Стеллаж оборудован четырьмя колесами диаметром 100 мм

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Длина700 мм
  • Высота1600 мм
  • Вес20 кг

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