Тележка для хранения белья на 120 л. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. Грузоподъемность до 50 кг. Мешок изготовлен из водонепроницаемой ткани с креплениями на липучках, дополнен заклепками и стропами
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП24.1
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22.5
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП24.2
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП24.3
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП020.1
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22.1
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП21.2
Тележка-стеллаж для прачечной ПК/ТП21.3
Тележка-стеллаж для прачечной ПК/ТП21.4
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП127