Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22

14 оценок

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Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22

4.3
9 790 ₽
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Тележка для прачечной ПК/ТП19.4
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Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22.4

Характеристики товара

Описание

Тележка для хранения белья на 120 л. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. Грузоподъемность до 50 кг. Мешок изготовлен из водонепроницаемой ткани с креплениями на липучках, дополнен заклепками и стропами

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Длина550 мм
  • Высота950 мм
  • Вес12 кг
  • Допустимая нагрузка50 кг

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