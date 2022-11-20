Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22.1

7 оценок

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Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22.1

5
9 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Тележка для хранения белья объемом 240 л. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. Грузоподъемность 50 кг. Мешок выполнен из водонепроницаемой ткани с креплениями на липучках, дополнен заклепками и стропами. Колеса все поворотные, резина не оставляет следов на полу, одно колесо оборудовано тормозом. Тележка усиленная, сварная. Возможно изготовление данной модели с болтовым креплением для уменьшения объема при отправке ТК

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Длина800 мм
  • Высота950 мм
  • Вес15 кг
  • Допустимая нагрузка50 кг

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