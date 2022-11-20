Тележка для хранения белья объемом 240 л. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. Грузоподъемность 50 кг. Мешок выполнен из водонепроницаемой ткани с креплениями на липучках, дополнен заклепками и стропами. Колеса все поворотные, резина не оставляет следов на полу, одно колесо оборудовано тормозом. Тележка усиленная, сварная. Возможно изготовление данной модели с болтовым креплением для уменьшения объема при отправке ТК
Тележка-стеллаж для прачечной ПК/ТП21.3
Тележка-стеллаж для прачечной ПК/ТП21.4
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП127
Тележка для горничных универсальная из нержавейки ПК/ТП22.11
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП28.11
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП28.1
Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27.1
Тележка внутрикорпусная верхней корзиной и полкой ПК/ТП34
Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27.4
Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27