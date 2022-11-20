Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22.4

14 оценок

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Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22.4

4.7
11 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Тележка для хранения белья на 300 л. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. Грузоподъемность 150 кг. Мешок сделан из водонепроницаемой ткани. Крепление на липучках с дополнительными заклепками и стропами. Колеса все поворотные, резина не оставляет следов на полу, одно колесо оснащено тормозом. Тележка усиленная, полностью сварная

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Длина900 мм
  • Высота950 мм
  • Вес15 кг
  • Допустимая нагрузка150 кг

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