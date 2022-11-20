Тележка для хранения белья на 200 л. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. Грузоподъемность 80 кг. Мешок сделан из водонепроницаемой ткани. Крепление на липучках с дополнительными заклепками и стропами. Колеса все поворотные, резина не оставляет следов на полу, одно колесо оснащено тормозом. Тележка усиленная, полностью сварная
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП24.3
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП020.1
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22.1
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП21.2
Тележка-стеллаж для прачечной ПК/ТП21.3
Тележка-стеллаж для прачечной ПК/ТП21.4
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП127
Тележка для горничных универсальная из нержавейки ПК/ТП22.11
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП28.11
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП28.1