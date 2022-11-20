Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22.5

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22.5

4.8
9 590 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП24.1
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП24.1
Следующий Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП24.2
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП24.2

Характеристики товара

Описание

Тележка для хранения белья на 200 л. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. Грузоподъемность 80 кг. Мешок сделан из водонепроницаемой ткани. Крепление на липучках с дополнительными заклепками и стропами. Колеса все поворотные, резина не оставляет следов на полу, одно колесо оснащено тормозом. Тележка усиленная, полностью сварная

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Длина600 мм
  • Высота950 мм
  • Вес18 кг
  • Допустимая нагрузка80 кг

С этим товаром покупают

Комод с ящиками BalakisНастоящее фото товара Комод с ящиками Balakis, произведённого компанией ChiedoCover
от47 000
Оптовая цена
9

Комод с ящиками Balakis

Комод Тринити с двумя секциямиНастоящее фото товара Комод Тринити с двумя секциями, произведённого компанией ChiedoCover
от61 999
Оптовая цена
9

Комод Тринити с двумя секциями

Настоящее фото товара Комод BeFree BP-8025, произведённого компанией ChiedoCover
от66 490
Оптовая цена
15

Комод BeFree BP-8025

Комод Montana LA-2654Настоящее фото товара Комод Montana LA-2654, произведённого компанией ChiedoCover
от38 550
Оптовая цена
5

Комод Montana LA-2654

Комод Montana LA-2651Настоящее фото товара Комод Montana LA-2651, произведённого компанией ChiedoCover
от49 890
Оптовая цена
11

Комод Montana LA-2651

Комод Montana LA-2652Настоящее фото товара Комод Montana LA-2652, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена
5

Комод Montana LA-2652

Настоящее фото товара Комод Мурау, произведённого компанией ChiedoCover
78 200
8

Комод Мурау

Другие товары из раздела тележки для горничных оптом

Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП24.3, произведённого компанией ChiedoCover
13 690
Оптовая цена
9

Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП24.3

Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП020.1, произведённого компанией ChiedoCover
16 290
Оптовая цена
12

Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП020.1

Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22.1, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена
7

Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22.1

Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП21.2, произведённого компанией ChiedoCover
22 790
Оптовая цена
12

Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП21.2

Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для прачечной ПК/ТП21.3, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
12

Тележка-стеллаж для прачечной ПК/ТП21.3

Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для прачечной ПК/ТП21.4, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена
9

Тележка-стеллаж для прачечной ПК/ТП21.4

Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП127, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
10

Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП127

Настоящее фото товара Тележка для горничных универсальная из нержавейки ПК/ТП22.11, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
7

Тележка для горничных универсальная из нержавейки ПК/ТП22.11

Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП28.11, произведённого компанией ChiedoCover
16 890
Оптовая цена
13

Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП28.11

Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП28.1, произведённого компанией ChiedoCover
16 290
Оптовая цена
8

Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП28.1