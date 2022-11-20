Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП24.3

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП24.3

5
13 690 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП24.2
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП24.2
Следующий Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП020.1
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП020.1

Характеристики товара

Описание

Тележка для хранения белья на 400 л. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. Грузоподъемность 150 кг. Мешок из водонепроницаемой ткани. Крепление на липучках с дополнительными заклепками и стропами. Колеса все поворотные, резина не оставляет следов на полу, одно колесо оснащено тормозом. Тележка усиленная, полностью сварная

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Длина1200 мм
  • Высота900 мм
  • Вес25 кг
  • Допустимая нагрузка150 кг

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Комод Риволина, произведённого компанией ChiedoCover
от83 999
Оптовая цена
9

Комод Риволина

Комод Метафрейм 2 секцииНастоящее фото товара Комод Метафрейм 2 секции, произведённого компанией ChiedoCover
от53 999
Оптовая цена
13

Комод Метафрейм 2 секции

Настоящее фото товара Комод Гурк, произведённого компанией ChiedoCover
55 800
6

Комод Гурк

Настоящее фото товара Комод Леллинг, произведённого компанией ChiedoCover
92 200
12

Комод Леллинг

Настоящее фото товара Комод Мозинц, произведённого компанией ChiedoCover
67 000
7

Комод Мозинц

Настоящее фото товара Комод Дикс, произведённого компанией ChiedoCover
44 500
14

Комод Дикс

Настоящее фото товара Комод Филлах, произведённого компанией ChiedoCover
77 300
12

Комод Филлах

Другие товары из раздела тележки для горничных оптом

Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22.1, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена
7

Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22.1

Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП21.2, произведённого компанией ChiedoCover
22 790
Оптовая цена
12

Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП21.2

Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для прачечной ПК/ТП21.3, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
12

Тележка-стеллаж для прачечной ПК/ТП21.3

Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для прачечной ПК/ТП21.4, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена
9

Тележка-стеллаж для прачечной ПК/ТП21.4

Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП127, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
10

Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП127

Настоящее фото товара Тележка для горничных универсальная из нержавейки ПК/ТП22.11, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
7

Тележка для горничных универсальная из нержавейки ПК/ТП22.11

Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП28.11, произведённого компанией ChiedoCover
16 890
Оптовая цена
13

Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП28.11

Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП28.1, произведённого компанией ChiedoCover
16 290
Оптовая цена
8

Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП28.1

Настоящее фото товара Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27.1, произведённого компанией ChiedoCover
11 690
Оптовая цена
8

Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27.1

Настоящее фото товара Тележка внутрикорпусная верхней корзиной и полкой ПК/ТП34, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена
15

Тележка внутрикорпусная верхней корзиной и полкой ПК/ТП34