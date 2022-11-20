Тележка-платформа с 2-мя ручками и максимальной грузоподъемность до 200 кг. Усиленный каркас изготовлен из нержавеющей профильной трубы и обтянутый нержавеющим листом 1мм
Тележка внутрикорпусная верхней корзиной и полкой ПК/ТП34
Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27.4
Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27
Тележка для горничной с мешками и полками
Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л
Тележка для горничных универсальная с полками из МДФ, каркас из нержавейки
Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная
Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная светлая
Тележка для белья с полками из МДФ и закрывающимися дверцами с замком
Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л светлая