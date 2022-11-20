Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП28.1

8 оценок

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Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП28.1

4.9
16 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Тележка-платформа с 2-мя ручками и максимальной грузоподъемность до 200 кг. Усиленный каркас изготовлен из нержавеющей профильной трубы и обтянутый нержавеющим листом 1мм

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Длина900 мм
  • Высота1000 мм
  • Вес22 кг

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