Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП28.11

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП28.11

4.5
16 890 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Тележка для горничных универсальная из нержавейки ПК/ТП22.11
Тележка для горничных универсальная из нержавейки ПК/ТП22.11
Следующий Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП28.1
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП28.1

Характеристики товара

Описание

Тележка-платформа с максимальной грузоподъемность до 200 кг. Усиленный каркас изготовлен из нержавеющей профильной трубы и обтянутый нержавеющим листом 1мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Длина1150 мм
  • Высота950 мм
  • Вес25 кг

С этим товаром покупают

Комод с ящиками SkvereiНастоящее фото товара Комод с ящиками Skverei, произведённого компанией ChiedoCover
от36 400
Оптовая цена
14Хит

Комод с ящиками Skverei

Комод Метафрейм 2 секцииНастоящее фото товара Комод Метафрейм 2 секции, произведённого компанией ChiedoCover
от53 999
Оптовая цена
13

Комод Метафрейм 2 секции

Настоящее фото товара Комод Мурау, произведённого компанией ChiedoCover
78 200
8

Комод Мурау

Настоящее фото товара Комод Маяно, произведённого компанией ChiedoCover
77 300
14

Комод Маяно

Настоящее фото товара Комод Понзано, произведённого компанией ChiedoCover
42 000
6

Комод Понзано

Тумба прикроватная ЛофтНастоящее фото товара Тумба прикроватная Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от8 500
Оптовая цена
9

Тумба прикроватная Лофт

Стеллаж 103 ЛофтНастоящее фото товара Стеллаж 103 Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от20 000
Оптовая цена
6

Стеллаж 103 Лофт

Другие товары из раздела тележки для горничных оптом

Настоящее фото товара Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27.1, произведённого компанией ChiedoCover
11 690
Оптовая цена
8

Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27.1

Настоящее фото товара Тележка внутрикорпусная верхней корзиной и полкой ПК/ТП34, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена
15

Тележка внутрикорпусная верхней корзиной и полкой ПК/ТП34

Настоящее фото товара Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27.4, произведённого компанией ChiedoCover
18 490
Оптовая цена
6

Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27.4

Настоящее фото товара Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27, произведённого компанией ChiedoCover
11 690
Оптовая цена
9

Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27

Настоящее фото товара Тележка для горничной с мешками и полками, произведённого компанией ChiedoCover
30 990
Оптовая цена
11

Тележка для горничной с мешками и полками

Настоящее фото товара Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
13

Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л

Настоящее фото товара Тележка для горничных универсальная с полками из МДФ, каркас из нержавейки, произведённого компанией ChiedoCover
от26 400
Оптовая цена
10

Тележка для горничных универсальная с полками из МДФ, каркас из нержавейки

Настоящее фото товара Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная, произведённого компанией ChiedoCover
от23 490
Оптовая цена
7

Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная

Настоящее фото товара Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная светлая, произведённого компанией ChiedoCover
от23 490
Оптовая цена
9

Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная светлая

Настоящее фото товара Тележка для белья с полками из МДФ и закрывающимися дверцами с замком, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена
10

Тележка для белья с полками из МДФ и закрывающимися дверцами с замком