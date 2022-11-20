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Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 22.31

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Характеристики товара

Описание

Тележка для белья на 300л. Корпус нержавеющая сталь. Грузоподъемность 150кг. Мешок ои водонепроницаемой ткани. Крепление на липучках, заклепках и стропах. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. Тележка имеет дополнительное усиление в виде диагональных труб.


Загрузочная масса сухого белья, кг 40
Объем, л 300
Максимальная грузоподъемность, кг 150
Масса, кг, не более 20
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 1000
ширина 550
высота 950

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина650 мм
  • Глубина1100 мм
  • Вес20 кг

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