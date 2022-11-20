Характеристики товара
Описание
Тележка для белья на 120л. Корпус нержавеющая сталь. Грузоподъемность 80кг. Мешок из водонепроницаемой ткани. Крепление на липучках, заклепках и стропах. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.
Загрузочная масса сухого белья, кг 20
Объем, л 200
Максимальная грузоподъемность, кг 80
Масса, кг, не более 18
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 650
ширина 500
высота 950
Размер50х65х95(В)
объем товара (м3)0.35
вес, кг.18
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Ширина650 мм
- Глубина550 мм
- Вес18 кг