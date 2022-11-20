Товар в корзине. Перейти

Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 22.51

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 22.31
Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 22.31
Следующий Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 24.2
Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 22.31

Характеристики товара

Описание

Тележка для белья на 120л. Корпус нержавеющая сталь. Грузоподъемность 80кг. Мешок из водонепроницаемой ткани. Крепление на липучках, заклепках и стропах. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.


Загрузочная масса сухого белья, кг 20
Объем, л 200
Максимальная грузоподъемность, кг 80
Масса, кг, не более 18
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 650
ширина 500
высота 950

Размер50х65х95(В)
объем товара (м3)0.35
вес, кг.18

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Ширина650 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес18 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 24.2, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
11

Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 24.2

Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 32, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
9

Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 32

Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 34, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена
11

Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 34

Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 26.6, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена
11

Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 26.6

Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 29, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена
6

Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 29

Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 19.1, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
14

Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 19.1

Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 22, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена
8

Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 22

Настоящее фото товара Тележка Wels для горничных, произведённого компанией ChiedoCover
от24 090
Оптовая цена
13

Тележка Wels для горничных

Настоящее фото товара Тележка Molln для горничных, произведённого компанией ChiedoCover
от23 990
Оптовая цена
6

Тележка Molln для горничных

Настоящее фото товара Тележка Blumau для горничных, произведённого компанией ChiedoCover
от27 590
Оптовая цена
12

Тележка Blumau для горничных

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Тележка Steyr для горничных, произведённого компанией ChiedoCover
от48 090
Оптовая цена
11

Тележка Steyr для горничных

Настоящее фото товара Тележка Linz для горничных, произведённого компанией ChiedoCover
от49 290
Оптовая цена
11

Тележка Linz для горничных

Настоящее фото товара Тележка Thal для горничных, произведённого компанией ChiedoCover
от49 290
Оптовая цена
5

Тележка Thal для горничных

Настоящее фото товара Тележка Zandt для горничных, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490
Оптовая цена
13

Тележка Zandt для горничных

Настоящее фото товара Тележка Aalen для горничных, произведённого компанией ChiedoCover
от46 690
Оптовая цена
14

Тележка Aalen для горничных

Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса круглая d92, Рум 1, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена
14

Тележка для РУМ-сервиса круглая d92, Рум 1

Настоящее фото товара Тележка для уборки, ТУ-1, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена
10

Тележка для уборки, ТУ-1

Настоящее фото товара Тележка для уборки, ТУ-5.1, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена
5

Тележка для уборки, ТУ-5.1

Настоящее фото товара Ведро на колесах 1х20L с отжимом компакт, ТУ-9.1, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
12

Ведро на колесах 1х20L с отжимом компакт, ТУ-9.1

Настоящее фото товара Тележка одноведёрная 1x25л, с отжимом,ручкой и сеткой на хромированной раме, ТУ-9.2, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
6

Тележка одноведёрная 1x25л, с отжимом,ручкой и сеткой на хромированной раме, ТУ-9.2

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Слуга кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
9

Стол Слуга кофейный

Накладной светильник ГлоуНастоящее фото товара Накладной светильник Глоу, произведённого компанией ChiedoCover
от42 690
Оптовая цена
13

Накладной светильник Глоу

Настоящее фото товара Накладной светильник Глоу софт, произведённого компанией ChiedoCover
от53 790
Оптовая цена
8

Накладной светильник Глоу софт

Настоящее фото товара Накладной светильник Дива, произведённого компанией ChiedoCover
от29 590
Оптовая цена
6

Накладной светильник Дива

Накладной светильник Исида без светорассеивателяНастоящее фото товара Накладной светильник Исида без светорассеивателя, произведённого компанией ChiedoCover
от53 590
Оптовая цена
10

Накладной светильник Исида без светорассеивателя

Абажур Альпийские вершиныНастоящее фото товара Абажур Альпийские вершины, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
10

Абажур Альпийские вершины

Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневыйНастоящее фото товара Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
111 690
Оптовая цена
7

Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневый