Тележка для хранения белья объемом 200 л. Корпус изготовлен из металла и покрыт краской на полимерной основе с эффектом "металлик". Грузоподъемность до 100 кг. Платформа-сетка, возможно изготовление за дополнительную плату из металлического листа. Возможна установка усиленных колес для эксплуатации вне помещения
Тележка для прачечной ПК/ТП19.1
Тележка для прачечной ПК/ТП19.4
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22.4
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП24.1
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22.5
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП24.2
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП24.3
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП020.1
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22.1