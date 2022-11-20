Тележка для прачечной ПК/ТП18

11 оценок

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Тележка для прачечной ПК/ТП18

4.7
8 090 ₽
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Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ30
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Тележка для прачечной ПК/ТП17

Характеристики товара

Описание

Тележка для хранения белья объемом 200 л. Корпус изготовлен из металла и покрыт краской на полимерной основе с эффектом "металлик". Грузоподъемность до 100 кг. Платформа-сетка, возможно изготовление за дополнительную плату из металлического листа. Возможна установка усиленных колес для эксплуатации вне помещения

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Длина800 мм
  • Высота800 мм
  • Вес17 кг
  • Допустимая нагрузка100 кг

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