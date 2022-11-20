Тележка для прачечной ПК/ТП19.1

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Тележка для прачечной ПК/ТП19.1

4.1
11 090 ₽
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Предыдущий товар в категории Тележка для прачечной ПК/ТП17
Тележка для прачечной ПК/ТП17
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Тележка для прачечной ПК/ТП19.4

Характеристики товара

Описание

Тележка для хранения белья объемом 200 л. Дно оборудовано пружинами.Корпус изготовлен из металла и покрыт краской на полимерной основе с эффектом "металлик". Грузоподъемность до 50 кг. Платформа-сетка. Возможна установка усиленных колес для эксплуатации вне помещения

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Длина950 мм
  • Высота950 мм
  • Вес25 кг

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