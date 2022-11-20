Тележка для хранения белья на 300 л. Корпус изготовлен из металла и покрыт краской на полимерной основе с эффектом "металлик". Грузоподъемность до 50 кг. Платформа-лист. Возможна установка усиленных колес для эксплуатации вне помещения
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22.4
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП24.1
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22.5
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП24.2
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП24.3
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП020.1
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22.1
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП21.2
Тележка-стеллаж для прачечной ПК/ТП21.3
Тележка-стеллаж для прачечной ПК/ТП21.4