Тележка для прачечной ПК/ТП19.4

12 оценок

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Тележка для прачечной ПК/ТП19.4

4.9
8 190 ₽
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Тележка для прачечной ПК/ТП19.1
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Характеристики товара

Описание

Тележка для хранения белья на 300 л. Корпус изготовлен из металла и покрыт краской на полимерной основе с эффектом "металлик". Грузоподъемность до 50 кг. Платформа-лист. Возможна установка усиленных колес для эксплуатации вне помещения

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Длина1000 мм
  • Высота950 мм
  • Вес22 кг

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