Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27

9 оценок

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Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27

4.5
11 690 ₽
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Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27.4
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Характеристики товара

Описание

Высокофункциональная тележка для прачечной, оборудована пластиковым баком объемом 300 л

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Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Длина1100 мм
  • Высота720 мм
  • Вес20 кг

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