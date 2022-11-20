Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27.1

8 оценок

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Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27.1

4.6
11 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Высокофункциональная тележка для прачечной, оборудована пластиковым баком объемом 300 л. Грузоподъемность 100 кг.

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Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Длина960 мм
  • Высота800 мм
  • Вес20 кг

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