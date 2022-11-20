Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27.4

6 оценок

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Тележка для прачечной с пластиковым баком ПК/ТП27.4

4.1
18 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Высокофункциональная тележка для прачечной, оборудована пластиковым баком объемом 600 л. Максимальная грузоподъемность до 200 кг

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Основные характеристики

  • Ширина1830 мм
  • Длина1360 мм
  • Высота690 мм
  • Вес25 кг

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