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Тележка для прачечной, ТП 17

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Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 17.4

Характеристики товара

Описание

Тележка - каталка(сетчатая). Металлокаркас: изготовлен из трубы 20х20х1,5мм и трубы Ø16мм, сетка сварная Ø4мм. Покраска: порошково-полимерная, цвет - белый. Тележка установлена на колеса Ø100мм.

Загрузочная масса сухого белья, кг 26
Объем, л 200
Максимальная грузоподъемность, кг 100
Масса, кг, не более 18
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 800
ширина 550
высота 950

Размер55х80х95(В)
объем товара (м3)0.4
вес, кг.18

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина800 мм
  • Вес18 кг

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