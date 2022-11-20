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Тележка для прачечной, ТП 18

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Характеристики товара

Описание

Тележка для белья на 200л. Корпус металл, полимерное покрытие металлик. Грузоподъемность 100кг. Платформа- сетка. Возможна установка мощных колес для работы на улице.

Загрузочная масса сухого белья, кг 26
Объем, л 300
Максимальная грузоподъемность, кг 100
Масса, кг, не более 17
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 800
ширина 600
высота 930

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина800 мм
  • Вес17 кг
  • Объем300 мл
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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