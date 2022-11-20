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Тележка для прачечной, ТП 19

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Характеристики товара

Описание

Тележка для белья на 200л. Корпус металл, полимерное покрытие металлик. Грузоподъемность 50кг. Платформа- сетка. Возможна установка мощных колес для работы на улице.

Загрузочная масса сухого белья, кг 26
Объем, л 200
Максимальная грузоподъемность, кг 50
Масса, кг, не более 17
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 800
ширина 550
высота 950

Размер55х80х95(В)
объем товара (м3)0.35
вес, кг.14


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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина800 мм
  • Вес14 кг

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