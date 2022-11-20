Характеристики товара
Описание
Тележка для белья на 240л. Корпус нержавеющая сталь. Грузоподъемность 50кг. Мешок ои водонепроницаемой ткани. Крепление на липучках, заклепках и стропах. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. При отправке на дальние расстояния для уменьшения объема возможно изготовление разборной модели с болтовым креплением.
Загрузочная масса сухого белья, кг 26
Объем, л 240
Максимальная грузоподъемность, кг 50
Масса, кг, не более 15
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 800
ширина 550
высота 950
Размер55х80х95(В)
объем товара (м3)0.4
вес, кг.15
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина550 мм
- Глубина950 мм
- Вес15 кг