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Тележка для прачечной, ТП 22.1

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Тележка для прачечной, ТП 18

Характеристики товара

Описание

Тележка для белья на 240л. Корпус нержавеющая сталь. Грузоподъемность 50кг. Мешок ои водонепроницаемой ткани. Крепление на липучках, заклепках и стропах. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. При отправке на дальние расстояния для уменьшения объема возможно изготовление разборной модели с болтовым креплением.


Загрузочная масса сухого белья, кг 26
Объем, л 240
Максимальная грузоподъемность, кг 50
Масса, кг, не более 15
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 800
ширина 550
высота 950

Размер55х80х95(В)
объем товара (м3)0.4
вес, кг.15

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина950 мм
  • Вес15 кг

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